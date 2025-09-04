Майкл Оуэн предположил, когда «Манчестер Юнайтед» сможет выиграть АПЛ

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Ньюкасла» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн предположил, когда «Манчестер Юнайтед» сможет стать чемпионом Англии. Будучи игроком, Оуэн брал АПЛ в составе «Ман Юнайтед». Прошлый сезон «дьяволы» завершили на 15-м месте.

«Я просто не знаю, откуда взяться искре. Рано или поздно она появится. «Манчестер Юнайтед» выиграет чемпионат в ближайшие 10 лет, не так ли? Никто не может сказать, что у них нет шансов. Это может случиться через четыре года. Или через восемь», — приводит слова Оуэна британское онлайн-издание Evening Standard.

Напомним, действующий чемпион Англии — «Ливерпуль».