Главная Футбол Новости

Артур Галоян: мой уход из «Акрона» связан с тренером — сам решил, что нужно уйти

Аудио-версия:


Полузащитник московского «Торпедо» Артур Галоян, покинувший «Акрон» в летнее трансферное окно, поделился причинами своего ухода из клуба, рассказав о недопонимании с главным тренером тольяттинцев Зауром Тедеевым.

— Я мог остаться в «Акроне», однако сам решил, что нужно уйти. Это моё личное решение.

— Это связано с малым количеством игрового времени?
— В том числе, но больше из-за тренера. Можно сказать, были недопонимания, — сказал Галоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Заур Тедеев возглавляет «Акрон» с декабря 2023 года. Под его управлением команда впервые в истории вышла в Мир Российскую Премьер-Лигу. Галоян в минувшем сезоне принял участие в семи матчах РПЛ, отметившись голом и результативной передачей.

