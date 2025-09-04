Радимов усомнился, что при новом лимите «Зенит» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов полагает, что сине-бело-голубые могут не оказаться в числе участников чемпионской гонки в Мир РПЛ при ужесточении лимита на легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке. На текущий момент клубы высшего российского дивизиона могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Мостовой, Соболев, Глушенков плюс вратарь. Это четверо. Поправится Караваев. Это пятеро. Горшков может заменить Дугласа Сантоса на левом фланге — Юрий тоже неплохой футболист, вызывается в сборную. Это шестеро. А в аренде сколько молодых футболистов? Волков принадлежит «Зениту», Васильев сейчас потрясающий гол забил. Другое дело, что это нестабильные игроки и нет никакой гарантии, что такая команда будет бороться за первое место. Но футболисты-то есть, которых вырастил «Зенит» и которые играют», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). Действующий чемпион России — «Краснодар».