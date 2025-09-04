Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов усомнился, что при новом лимите «Зенит» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Радимов усомнился, что при новом лимите «Зенит» будет бороться за чемпионство в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов полагает, что сине-бело-голубые могут не оказаться в числе участников чемпионской гонки в Мир РПЛ при ужесточении лимита на легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке. На текущий момент клубы высшего российского дивизиона могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Мостовой, Соболев, Глушенков плюс вратарь. Это четверо. Поправится Караваев. Это пятеро. Горшков может заменить Дугласа Сантоса на левом фланге — Юрий тоже неплохой футболист, вызывается в сборную. Это шестеро. А в аренде сколько молодых футболистов? Волков принадлежит «Зениту», Васильев сейчас потрясающий гол забил. Другое дело, что это нестабильные игроки и нет никакой гарантии, что такая команда будет бороться за первое место. Но футболисты-то есть, которых вырастил «Зенит» и которые играют», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). Действующий чемпион России — «Краснодар».

Материалы по теме
Радимов — о лимите: не хочу смотреть на игру русских, которые через раз по мячу попадают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android