Юрий Сёмин высказался об идее ужесточения лимита на легионеров

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об идее ужесточения лимита на легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах ограничить с 2028 года в Мир РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке.

«Мне в «Локомотиве» никогда не мешал ни один лимит на иностранцев. И мы всегда воспитывали наших игроков, и они потом вырастали до сборной России. Спорт – это когда играют самые лучшие спортсмены. Я считаю, что на футбольное поле всегда должны выходить сильнейшие игроки.

Если все вместе её одобрят, значит, надо принимать такое решение. С какой-то стороны лимит на иностранцев может помочь нашему футболу, а с какой-то — нет. Руководители РФС, РПЛ и клубов отвечают за результаты, в том числе и нашей сборной. И я думаю, что их мнения должны услышать в министерстве спорта», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Напомним, на текущий момент клубы высшего российского дивизиона могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

