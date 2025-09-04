Радимов: не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о начале сезона для московского «Динамо» при руководстве Валерия Карпина. После семи туров Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали восемь очков и на текущий момент занимают девятое место.

— Мне кажется, что отсутствие Гладышева и Тюкавина — это основная история. Ну не может Макаров быть постоянным игроком стартового состава. Плюс отсутствие в составе игроков-чемпионов — кто, кроме Сергеева и Миранчука, брал золото? Глебова и Осипенко после четвёртого места с «Ростовом» носили на руках, а тут они столкнулись совсем с другими требованиями. Ты выходишь на игру с Махачкалой, и от тебя ждут только победы, а соперник закрылся, да ещё и на контратаке забил.

У ребят нет психологии чемпиона, а она воспитывается годами. Ни у Осипенко, ни у Глебова, ни у других хороших футболистов этой психологии нет. Им, конечно же, тяжело. То, что у Карпина работало в «Ростове», не работает в «Динамо», против тебя по-другому выходят.

— Когда «Динамо» станет чемпионом и случится это при тренере Карпине?

— Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. По крайней мере, в этом сезоне — точно нет, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В следующем туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые встретятся со «Спартаком». Игра состоится 13 сентября.

