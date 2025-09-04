«Родину» возглавил Хуан Диас. Испанец ранее работал в «Севилье»

«Родина» объявила о назначении на пост главного тренера испанского специалиста Хуана Диаса. Наставник также привёл свой тренерский штаб в российский клуб.

К московскому клубу присоединились: старший тренер Хосе Серрано, помощник главного тренера Антонио Салас, тренер вратарей Хосе Ромеро, тренеры по физической подготовке Хуан Эспинар и Карлос Нието, а также аналитик Франсиско Кабанильяс.

Диас успел поработать тренером в структуре «Севильи» с 2018 по 2023 год. Кроме этого, наставник был администратором андалусийского клуба.

Напомним, специалист пришёл вместо словенца Зорана Зельковича, который покинул клуб в начале августа. Прямо сейчас московская команда не проигрывает в пяти подряд матчах Первой лиги.