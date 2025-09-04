Гранат назвал неожиданным решение «Спартака» расстаться с Алексисом Дуарте

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением об уходе защитника Алексиса Дуарте из московского клуба в «Сантос».

«Неожиданно, что «Спартак» расстался с Дуарте. У них небольшая обойма защитников. До этого ушёл Чернов, а команда перестроилась на тройку центральных защитников. Если Алексиса отпустили, значит, есть другой вариант. Время до закрытия трансферного окна есть», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Дуарте сыграл семь матчей во всех соревнованиях. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.