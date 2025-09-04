Представитель Черчесова: Станислав чётко дал понять, что дальше хочет работать в России

Алан Агузаров, представитель главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова, ответил, допускает ли он, что грядущей зимой или по окончании сезона 62-летний специалист будет востребован у московских клубов и получит предложение от топ‑клуба.

— Да, Черчесов начал показывать с ходу результат с «Ахматом», по‑другому и быть не могло, он не любит сказки для бедных: о том, что команду надо строить несколько лет, или о том, что футболистам нужно адаптироваться к требованиям тренера и так далее. Слабый тренер ищет причины. Сильный тренер находит пути даже там, где это сложно сделать! Но на сегодня Черчесов — тренер «Ахмата». Что будет потом — время покажет.

– Может ли Черчесов снова попробовать силы за границей и были ли привлекательные предложения из‑за рубежа за последнее время?

– Если бы Черчесов хотел снова уехать работать за границу, он мог бы это сделать как минимум несколько раз в течение каждого месяца с момента ухода из сборной Казахстана. Но он чётко дал понять, что дальше хочет работать дома, в России, — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

«Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды 6 августа. Контракт со специалистом рассчитан на три года. Под руководством Черчесова «Ахмат» провёл шесть матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, в которых три раза победил, два раза сыграл вничью и потерпел поражение. После семи туров РПЛ грозненская команда набрала восемь очков и занимает 10-е место.

До работы в «Ахмате» Черчесов тренировал сборную Казахстана. Также российский специалист возглавлял «Ференцварош» и «Легию».

