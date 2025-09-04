Скидки
Экс-игрок «Манчестер Сити» Ихеаначо перешёл в «Селтик»

Экс-игрок «Манчестер Сити» Ихеаначо перешёл в «Селтик»
27-летний нападающий сборной Нигерии Келечи Ихеаначо на правах свободного агента пополнил состав «Селтика». Об этом сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Футболист подписал с «кельтами» трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2026 года, контракт предполагает опцию продления ещё на один сезон.

Ихеаначо является воспитанником «Манчестер Сити», на взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. Помимо этого, игрок выступал за «Лестер Сити», «Севилью» и «Мидлсбро». В 26 матчах прошлого клубного сезона нападающий забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость Ихеаначо составляет € 4,5 млн.

