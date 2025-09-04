Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Многие не знают, кто это». Кроос — о переходе Исака в «Ливерпуль» за рекордную сумму

«Многие не знают, кто это». Кроос — о переходе Исака в «Ливерпуль» за рекордную сумму
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поставил под сомнение цену, которую «Ливерпуль» заплатил за переход форварда Александера Исака из «Ньюкасла». Ранее появлялась информация, что трансфер шведского футболиста обошёлся мерсисайдцам в £ 125 млн (€ 145 млн). Таким образом, этот переход стал самым дорогим в истории английского футбола.

«Исак перешёл в «Ливерпуль» за большие деньги? Я доверяю нашим слушателям, но, думаю, что более или менее половина из них никогда не слышала об Исаке. Судите сами. Я серьёзно», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

Трансфер Исака также превзошёл по стоимости переход хавбека Энцо Фернандеса в «Челси» из «Бенфики» за € 121 млн и покупку «Манчестер Сити» нападающего «Астон Виллы» Джека Грилиша в сезоне-2021/2022 (€ 117,5 млн).

Материалы по теме
«Веди себя плохо — получишь желанный трансфер». Оуэн высказался о поведении Исака

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android