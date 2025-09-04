«Многие не знают, кто это». Кроос — о переходе Исака в «Ливерпуль» за рекордную сумму

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поставил под сомнение цену, которую «Ливерпуль» заплатил за переход форварда Александера Исака из «Ньюкасла». Ранее появлялась информация, что трансфер шведского футболиста обошёлся мерсисайдцам в £ 125 млн (€ 145 млн). Таким образом, этот переход стал самым дорогим в истории английского футбола.

«Исак перешёл в «Ливерпуль» за большие деньги? Я доверяю нашим слушателям, но, думаю, что более или менее половина из них никогда не слышала об Исаке. Судите сами. Я серьёзно», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

Трансфер Исака также превзошёл по стоимости переход хавбека Энцо Фернандеса в «Челси» из «Бенфики» за € 121 млн и покупку «Манчестер Сити» нападающего «Астон Виллы» Джека Грилиша в сезоне-2021/2022 (€ 117,5 млн).

Самый дорогой трансфер в истории футбола: