Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг вернулся в «Аякс»

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг вернулся в «Аякс»
Комментарии

Датский нападающий Каспер Дольберг вернулся из бельгийского «Андерлехта» в амстердамский «Аякс». Об этом сообщается на официальном сайте нидерландского клуба.

Футболист подписал с «Аяксом» контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

Дольберг является воспитанником датского «Силькеборга», ранее он уже выступал за «Аякс» с 2015 по 2019 год. Помимо этого, в послужном списке игрока есть выступления за «Ниццу», «Севилью», «Хоффенхайм» и «Андерлехт». С 2016 года Каспер защищает цвета национальной команды Дании. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего составляет € 13 млн.

Материалы по теме
Официально
Экс-форвард «Аякса» и «Фенербахче» Тадич стал одноклубником Лукаса Веры в ОАЭ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android