Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг вернулся в «Аякс»

Датский нападающий Каспер Дольберг вернулся из бельгийского «Андерлехта» в амстердамский «Аякс». Об этом сообщается на официальном сайте нидерландского клуба.

Футболист подписал с «Аяксом» контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

Дольберг является воспитанником датского «Силькеборга», ранее он уже выступал за «Аякс» с 2015 по 2019 год. Помимо этого, в послужном списке игрока есть выступления за «Ниццу», «Севилью», «Хоффенхайм» и «Андерлехт». С 2016 года Каспер защищает цвета национальной команды Дании. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего составляет € 13 млн.