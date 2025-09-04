Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Рифат Жемалетдинов подписал контракт с «Ахматом»

Полузащитник Рифат Жемалетдинов стал игроком «Ахмата». Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» заключил контракт с грозненским клубом на один сезон.

Ранее сообщалось, что в приглашении Жемалетдинова в «Ахмат» заинтересован лично новый главный тренер грозненцев Станислав Черчесов. Специалист возглавил команду в августе текущего года и не проиграл ни одного матча. После семи туров «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ.

Напомним, Жемалетдинов покинул ЦСКА в статусе свободного агента летом 2025 года. В минувшем сезоне в активе 28-летнего хавбека два забитых мяча и четыре голевые передачи в 24 встречах Мир Российской Премьер-Лиги.

