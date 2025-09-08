Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 8-14 сентября

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 8 по 14 сентября.

8 сентября, понедельник, 21:45, – футбол: квалификация к ЧМ-2026 (Европа), Греция — Дания.

квалификация к ЧМ-2026 (Европа), Греция — Дания. 9 сентября, вторник, 19:00, – футбол: квалификация к ЧМ-2026 (Африка), Кабо-Верде — Камерун.

квалификация к ЧМ-2026 (Африка), Кабо-Верде — Камерун. 9 сентября, вторник, 21:45, – футбол: квалификация к ЧМ-2026 (Европа), Босния и Герцеговина — Австрия.

квалификация к ЧМ-2026 (Европа), Босния и Герцеговина — Австрия. 10 сентября, среда, 15:30, – велоспорт: UCI Гранд-тур, Вуэльта. Этап 17.

UCI Гранд-тур, Вуэльта. Этап 17. 11 сентября, четверг, 15:30, – велоспорт: UCI Гранд-тур, Вуэльта. Этап 18.

UCI Гранд-тур, Вуэльта. Этап 18. 12 сентября, пятница, 21:00, – футбол: Саудовская Про-Лига, «Аль-Иттихад» — «Аль-Фатех».

Саудовская Про-Лига, «Аль-Иттихад» — «Аль-Фатех». 13 сентября, суббота, 12:30, – волейбол: чемпионат мира (м), Германия — Болгария.

чемпионат мира (м), Германия — Болгария. 13 сентября, суббота, 16:30, – футбол: Бундеслига (Германия), «Майнц» — «РБ Лейпциг».

Бундеслига (Германия), «Майнц» — «РБ Лейпциг». 13 сентября, суббота, 21:00, – футбол: Саудовская Про-Лига, «Аль-Хиляль» — «Аль-Кадисия».

Саудовская Про-Лига, «Аль-Хиляль» — «Аль-Кадисия». 14 сентября, воскресенье, 12:30, – волейбол: чемпионат мира (м), Сербия — Чехия.

чемпионат мира (м), Сербия — Чехия. 14 сентября, воскресенье, 18:15, – футбол: Лига 1 (Франция), «Страсбург» — «Гавр».

