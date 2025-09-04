Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» реализовало все билеты на матч РПЛ со «Спартаком»

Комментарии

Все билеты на матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком» распроданы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Московское дерби состоится 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск.

Перед этой игрой «Динамо» располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с восемью очками в активе. «Спартак» с 11 очками находится на шестой строчке. В прошлом туре бело-голубые уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1), красно-белые обыграли «Сочи» (2:1).

