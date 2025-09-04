Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри считает, что разрыв «крестов» способен продлить его карьеру

Родри считает, что разрыв «крестов» способен продлить его карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити», действующий обладатель «Золотого мяча» Родри полагает, что разрыв крестообразных связок, полученный им в сентябре 2024 года, способен продлить его карьеру.

«Я думаю, что эта травма продлит мою спортивную карьеру, потому что, нравится мне это или нет, но я уже год даю отдых своим ногам и телу… Очевидно, что никто не хочет получить такую травму, однако в этом заключается положительная сторона..» — приводит слова Родри City Xtra со ссылкой на El Mundo на странице в социальной сети X.

Из-за разрыва крестообразных связок испанский футболист пропустил бо́льшую часть минувшего сезона. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Материалы по теме
«Нужно взглянуть на себя». Родри — о поражении «Манчестер Сити» от «Брайтона»

Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android