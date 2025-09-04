Родри считает, что разрыв «крестов» способен продлить его карьеру

Полузащитник «Манчестер Сити», действующий обладатель «Золотого мяча» Родри полагает, что разрыв крестообразных связок, полученный им в сентябре 2024 года, способен продлить его карьеру.

«Я думаю, что эта травма продлит мою спортивную карьеру, потому что, нравится мне это или нет, но я уже год даю отдых своим ногам и телу… Очевидно, что никто не хочет получить такую травму, однако в этом заключается положительная сторона..» — приводит слова Родри City Xtra со ссылкой на El Mundo на странице в социальной сети X.

Из-за разрыва крестообразных связок испанский футболист пропустил бо́льшую часть минувшего сезона. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»: