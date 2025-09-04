Скидки
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 4 сентября

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 4 сентября
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, состоялись две встречи в 8-м туре Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 8-го тура Первой лиги 4 сентября:

«Челябинск» — «Факел» — 1:1;
«Спартак» Кострома — «Урал» — 1:1.

Турнирную таблицу после восьми туров второго дивизиона чемпионата России возглавляет екатеринбургский «Урал» с 19 очками, следом с тем же количеством очков идёт воронежский «Факел». В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (17) и костромской «Спартак» (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
