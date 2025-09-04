«Наполи» выразил соболезнования в связи со смертью модельера Джорджо Армани

«Наполи» опубликовал в соцсетях пост, выразив соболезнования в связи со смертью известного модельера Джорджо Армани, которого на 92-м году жизни не стало 4 сентября.

«Он – икона элегантности и стиля, мы гордимся сотрудничеством с ним с 2021 года и по сей день. Покойся с миром, король Джорджо», — сказано в публикации неаполитанского клуба.

С 2021 года техническим спонсором «Наполи» является бренд EA7, который входит в Armani Group. В экипировке этого производителя команда дважды стала чемпионом Италии: это произошло в сезоне-2022/2023 и в кампании-2024/2025.

На данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона итальянского первенства с шестью очками в активе.