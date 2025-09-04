Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» выразил соболезнования в связи со смертью модельера Джорджо Армани

«Наполи» выразил соболезнования в связи со смертью модельера Джорджо Армани
Комментарии

«Наполи» опубликовал в соцсетях пост, выразив соболезнования в связи со смертью известного модельера Джорджо Армани, которого на 92-м году жизни не стало 4 сентября.

«Он – икона элегантности и стиля, мы гордимся сотрудничеством с ним с 2021 года и по сей день. Покойся с миром, король Джорджо», — сказано в публикации неаполитанского клуба.

С 2021 года техническим спонсором «Наполи» является бренд EA7, который входит в Armani Group. В экипировке этого производителя команда дважды стала чемпионом Италии: это произошло в сезоне-2022/2023 и в кампании-2024/2025.

На данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона итальянского первенства с шестью очками в активе.

Материалы по теме
Прорыв «Наполи», сокровище «Милана» и новый топ-клуб. Главное о лучших в Италии за лето
Прорыв «Наполи», сокровище «Милана» и новый топ-клуб. Главное о лучших в Италии за лето
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android