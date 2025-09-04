Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 4 сентября, завершился 8-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
3 сентября, среда:
«Енисей» — «Шинник» — 0:0;
«Волга» — «Черноморец» — 1:1;
«Нефтехимик» — «Родина» — 1:5;
«Сокол» — «КАМАЗ» — 0:2;
«Чайка» — «Ротор» — 0:6;
«Торпедо» — «Уфа» — 0:0;
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск» — 3:1.
4 сентября, четверг:
«Челябинск» — «Факел» — 1:1;
«Спартак» Кострома — «Урал» — 1:1.
Турнирную таблицу после восьми туров чемпионата возглавляет екатеринбургский «Урал» с 19 очками, следом с тем же количеством очков идёт воронежский «Факел». В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (17) и костромской «Спартак» (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.