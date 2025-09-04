Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, завершился 8-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

3 сентября, среда:

«Енисей» — «Шинник» — 0:0;
«Волга» — «Черноморец» — 1:1;
«Нефтехимик» — «Родина» — 1:5;
«Сокол» — «КАМАЗ» — 0:2;
«Чайка» — «Ротор» — 0:6;
«Торпедо» — «Уфа» — 0:0;
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск» — 3:1.

4 сентября, четверг:

«Челябинск» — «Факел» — 1:1;
«Спартак» Кострома — «Урал» — 1:1.

Турнирную таблицу после восьми туров чемпионата возглавляет екатеринбургский «Урал» с 19 очками, следом с тем же количеством очков идёт воронежский «Факел». В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (17) и костромской «Спартак» (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«У нас многое впервые». Как экс-тренер «Спартака» поднимает футбол в хоккейном городе
Эксклюзив
«У нас многое впервые». Как экс-тренер «Спартака» поднимает футбол в хоккейном городе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android