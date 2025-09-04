Скидки
«Спартак» будет платить защитнику Ву € 750 тыс., в три раза больше «Ренна» — AfricaFoot

На текущий момент уточняются последние детали перехода центрального защитника Кристофера Ву из «Ренна» в «Спартак». Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, заработная плата камерунского футболиста в составе красно-белых составит € 750 тыс. в год. Подчёркивается, что по контракту с «Ренном» оклад 23-летнего Ву составляет € 20 тыс. в месяц (€ 240 тыс. в год).

На текущий момент игрок находится в Испании с целью завершения перехода в «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что Ву расторгнет контракт с «Ренном» и перейдёт в российский клуб в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Ренн» 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Ву сыграл две встречи, в одной из них получил красную карточку. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Защитник «Ренна» Ву расторгнет контракт с клубом и перейдёт в «Спартак» — AfricaFoot

