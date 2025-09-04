Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челябинск» и «Факел» обменялись голами после 90+5-й минуты и сыграли вничью в Первой лиге

«Челябинск» и «Факел» обменялись голами после 90+5-й минуты и сыграли вничью в Первой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Лиги Pari между «Челябинском» и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев из Троицка. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 8-й тур
04 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Гиоргобиани – 90+5'     1:1 Левин – 90+9'    

На 90+5-й минуте нападающей воронежского клуба Николай Гиоргобиани забил первый гол в матче, который казался победным. Но хозяева успели заработать пенальти, который реализовал Гаррик Левин на 90+9-й минуте.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 19 очков после восьми туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир Российскую Премьер-Лигу находятся костромской «Спартак» (17) и «КАМАЗ» (17). «Челябинск» занимает пятую строчку турнирной таблицы с 14 очками.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«У нас многое впервые». Как экс-тренер «Спартака» поднимает футбол в хоккейном городе
Эксклюзив
«У нас многое впервые». Как экс-тренер «Спартака» поднимает футбол в хоккейном городе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android