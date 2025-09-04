«Челябинск» и «Факел» обменялись голами после 90+5-й минуты и сыграли вничью в Первой лиге

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Лиги Pari между «Челябинском» и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев из Троицка. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

На 90+5-й минуте нападающей воронежского клуба Николай Гиоргобиани забил первый гол в матче, который казался победным. Но хозяева успели заработать пенальти, который реализовал Гаррик Левин на 90+9-й минуте.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 19 очков после восьми туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир Российскую Премьер-Лигу находятся костромской «Спартак» (17) и «КАМАЗ» (17). «Челябинск» занимает пятую строчку турнирной таблицы с 14 очками.