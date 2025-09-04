Родри: смотрю на Модрича и не верю, что в 40 лет буду играть на таком же уровне

Полузащитник «Манчестер Сити», действующий обладатель «Золотого мяча» Родри отметил высокий игровой уровень, который сохраняет 39-летний хавбек «Милана» Лука Модрич. Во вторник, 9 сентября, футболисту исполнится 40 лет.

«Я всё ещё считаю себя молодым. Посмотрим, как я буду прогрессировать. Вижу, что моя карьера уже прошла половину пути. В конце концов, есть ещё и генетический фактор. Я не молодой человек. Смотрю на [Луку] Модрича в его 40 лет. Невероятно, чтобы я мог быть на том же уровне, что и Модрич в 40 лет», — приводит слова Родри City Xtra со ссылкой на El Mundo на странице в социальной сети X.

Минувшим летом Модрич стал футболистом «Милана». В двух сыгранных матчах Серии А 39-летний полузащитник отметился результативной передачей.

Материалы по теме Родри считает, что разрыв «крестов» способен продлить его карьеру

Лука Модрич ушёл от журналистов после вопроса про возраст: