Глушенков выйдет в качестве капитана сборной России на товарищеский матч с Иорданией

Нападающий Максим Глушенков будет капитаном сборной России в товарищеском матче с Иорданией, который состоится сегодня, 4 сентября. Об этом стало известно после того, как пресс-служба российской национальной команды опубликовала состав в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в восьми матчах во всех турнирах за «Зенит», в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Команды встретятся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Отметим, что в сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.

