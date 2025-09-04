Скидки
Россия — Иордания.
20:00 Мск
Глушенков выйдет в качестве капитана сборной России на товарищеский матч с Иорданией

Нападающий Максим Глушенков будет капитаном сборной России в товарищеском матче с Иорданией, который состоится сегодня, 4 сентября. Об этом стало известно после того, как пресс-служба российской национальной команды опубликовала состав в телеграм-канале.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в восьми матчах во всех турнирах за «Зенит», в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Команды встретятся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Отметим, что в сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.

