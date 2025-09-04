Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Казахстан — Уэльс, результат матча 4 сентября 2025, счет 0:1, 5-й тур квалификации на ЧМ-2026

Сборная Уэльса переиграла команду Казахстана в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Окончен матч 5-го тура группы J европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Казахстана и Уэльса. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «драконы». Встреча состоялась на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Хосе Эрнандес (Испания).

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 1
Уэльс
0:1 Мур – 25'    

Единственный гол в этой встрече забил Киффер Мур на 25-й минуте.

После этой игры сборная Казахстана находится на четвёртом месте в турнирной таблице группы J с тремя очками, команда Уэльса с 10 очками возглавляет таблицу.

В следующем туре Казахстан в гостях сразится с Бельгией 7 сентября, Уэльс 9 сентября на своём поле примет Канаду в рамках товарищеского матча.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
