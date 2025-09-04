Сборная Уэльса переиграла команду Казахстана в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Окончен матч 5-го тура группы J европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Казахстана и Уэльса. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «драконы». Встреча состоялась на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Хосе Эрнандес (Испания).

Единственный гол в этой встрече забил Киффер Мур на 25-й минуте.

После этой игры сборная Казахстана находится на четвёртом месте в турнирной таблице группы J с тремя очками, команда Уэльса с 10 очками возглавляет таблицу.

В следующем туре Казахстан в гостях сразится с Бельгией 7 сентября, Уэльс 9 сентября на своём поле примет Канаду в рамках товарищеского матча.