Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 8-го тура Первой лиги

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Лиги Pari между «Спартаком» из Костромы и екатеринбургским «Уралом». Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваеве. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич из Москвы. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в игре на 31-й минуте забил нападающий гостей Мартин Секулич. Во втором тайме полузащитник Дмитрий Садов сравнял счёт ударом с пенальти.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 19 очков после восьми туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир Российскую Премьер-Лигу находятся костромской «Спартак» (17) и «КАМАЗ» (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.