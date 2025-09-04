Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 8-го тура Первой лиги

Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 8-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 8-го тура Лиги Pari между «Спартаком» из Костромы и екатеринбургским «Уралом». Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваеве. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич из Москвы. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 8-й тур
04 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 31'     1:1 Садов – 63'    

Первый гол в игре на 31-й минуте забил нападающий гостей Мартин Секулич. Во втором тайме полузащитник Дмитрий Садов сравнял счёт ударом с пенальти.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 19 очков после восьми туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир Российскую Премьер-Лигу находятся костромской «Спартак» (17) и «КАМАЗ» (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Пилипчук: «Факел» с «Уралом» идут особняком. Но у Воронежа результаты 1:0, 1:0, 1:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android