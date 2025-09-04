Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Защитник Ву, которого связывают со «Спартаком», объявил об уходе из «Ренна»

Аудио-версия:
Центральный защитник Кристофер Ву объявил об уходе из «Ренна». Ранее СМИ сообщали, что 23-летний футболист расторгнет контракт с французским клубом и перейдёт в московский «Спартак» в качестве свободного агента.

«После трёх сезонов на стадионе «Ренна» настало время перевернуть страницу и принять новый вызов. Спасибо руководству, сотрудникам, моим товарищам по команде и болельщикам. Я желаю клубу всего наилучшего в дальнейшем», — написал Ву в своём аккаунте в социальной сети.

Ву выступал в составе «Ренна» с сентября 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за «Ренн» 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

