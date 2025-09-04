«Это парень с улицы, он настоящий». Игрок «Челси» Жоао Педро — об Эстевао Виллиане

Бразильский нападающий «Челси» Жоао Педро рассказал о своих взаимоотношениях с партнёрами по команде Андреем Сантосом и Эстевао Виллианом.

«Мы всегда держимся вместе во время завтрака, обеда, тренировок. Я знаю Андрея уже более восьми лет, он весёлый и много шутит. Эстевао застенчив, ему непросто адаптироваться. Я заставляю его выбирать себе завтрак на английском.

Иногда тренировки оказываются слишком долгими для него, перед походом в спортзал он порой уставший. Мне не всегда требуется ходить в зал, но я всегда его сопровождаю туда, для Эстевао это важно. Он понимает, что для игры в Премьер-лиге нужна определённая физическая форма. Мы с Андреем его поддерживаем.

Что делает Эстевао таким особенным? Это парень с улицы, он настоящий. Тосин [Адарабиойо] мне так и сказал: «Жоао, ты только посмотри. Эстевао невероятен. Он играет за «Челси» и сборную Бразилии в 18 лет, боже мой. Он станет таким же, как Винисиус», — приводит слова Жоао Педро The Standard.