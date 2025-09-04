Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари сыграет за «БроукБойз» в Кубке России

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари сыграет за «БроукБойз» в Кубке России
Комментарии

Медийный клуб «БроукБойз» объявил, что бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари сыграет за команду во встрече Фонбет Кубка России.

В третьем раунде Пути регионов Кубка России «БроукБойз» встретится с командой «Леон Сатурн». Этот матч состоится 11 сентября. Отметим, ранее бывший нападающий российской национальной команды Фёдор Смолов сообщил о готовности принять участие в игре с указанным клубом.

Ари выступал в составе «Спартака» с 2010 по 2013 год, после чего перешёл в «Краснодар», за который играл до 2021 года. В конце февраля 2017 года Ари перешёл в «Локомотив» на правах аренды, где выступал до лета 2018 года.

