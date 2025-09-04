Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов поделился эмоциями от приезда в сборную России не в качестве её футболиста

Смолов поделился эмоциями от приезда в сборную России не в качестве её футболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился ощущениями от приезда в расположение национальной команды не в статусе её игрока, что произошло с футболистом впервые.

«В начале недели заехал в Новогорск. Это место всегда вызывает только тёплые чувства. Вспомнил, что впервые попал туда в 2006-м, когда меня вызвали в юношескую сборную к Андрею Викторовичу Талалаеву. Тогда на базе было всего два корпуса: минимум удобств, но максимум футбола!

Теперь я впервые приехал в сборную не в статусе игрока. Непривычно, конечно, но ребята все знакомые — было классно. Встретили тепло, посмеялись, записали пару челленджей — атмосфера в сборной, как и всегда, особенная. Ни с чем не сравнимая.

Особенно был рад увидеться с ребятами, которые играют за границей: Лёха и Антоха Миранчуки, Мотя [Сафонов], Саня Головин. Видимся редко, однако связь не теряем.

Сегодня парням рубиться против сборной Иордании. Думаю, должны уверенно победить — 3:1. Но буду рад ошибиться и увидеть «сухарь» по итогу», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

В составе сборной России нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Смолов порассуждал, может ли Кордоба покинуть РПЛ на фоне своих слов после матча с ЦСКА

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android