Смолов поделился эмоциями от приезда в сборную России не в качестве её футболиста

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился ощущениями от приезда в расположение национальной команды не в статусе её игрока, что произошло с футболистом впервые.

«В начале недели заехал в Новогорск. Это место всегда вызывает только тёплые чувства. Вспомнил, что впервые попал туда в 2006-м, когда меня вызвали в юношескую сборную к Андрею Викторовичу Талалаеву. Тогда на базе было всего два корпуса: минимум удобств, но максимум футбола!

Теперь я впервые приехал в сборную не в статусе игрока. Непривычно, конечно, но ребята все знакомые — было классно. Встретили тепло, посмеялись, записали пару челленджей — атмосфера в сборной, как и всегда, особенная. Ни с чем не сравнимая.

Особенно был рад увидеться с ребятами, которые играют за границей: Лёха и Антоха Миранчуки, Мотя [Сафонов], Саня Головин. Видимся редко, однако связь не теряем.

Сегодня парням рубиться против сборной Иордании. Думаю, должны уверенно победить — 3:1. Но буду рад ошибиться и увидеть «сухарь» по итогу», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

В составе сборной России нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами.

Как сборная России играет при Карпине: