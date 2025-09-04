Скидки
Россия — Иордания: началась онлайн-трансляция товарищеского матча

Россия — Иордания: началась онлайн-трансляция товарищеского матча
В 20:00 мск начался товарищеский матч между сборными России и Иордании. Команды встречаются на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Ильгиз Танташев из Узбекистана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Перерыв
0 : 0
Иордания

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, с 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.

Как сборная России играет при Карпине:

