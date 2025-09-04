Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Спартака» Максименко назвал лучших вратарей в истории сборной России

Голкипер «Спартака» Максименко назвал лучших вратарей в истории сборной России
Комментарии

Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Максименко ответил на вопрос о лучших вратарях в истории национальной команды и рассказал, какой игрок был для него примером.

— За сборную России и СССР выступало много хороших вратарей. Если брать за всю историю национальной команды, то можете ли назвать топ-5?
— Лев Яшин, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев. Пусть будет четыре.

— Кто был для вас примером в сборной России?
— Игорь Акинфеев, – приводит слова Максименко ТАСС.

Игорь Акинфеев играл в составе сборной России 14 лет, с 2004 по 2018 год. За это время он провёл 111 матчей, выигрывал бронзу чемпионата Европы и доходил до 1/4 финала чемпионата мира в России.

Материалы по теме
У России проблемы с Иорданией! Участник ЧМ-2026 давит на команду Карпина! LIVE
Live
У России проблемы с Иорданией! Участник ЧМ-2026 давит на команду Карпина! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android