Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Фенербахче» — Сабункоглу

Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско входит в список специалистов, которые могут возглавить «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Ягыз Сабункоглу.

По данным источника, директор турецкого клуба Девин Озек предложил кандидатуру данного специалиста, совет директоров включил его в список претендентов на тренерский пост. Ранее главным тренером «Фенербахче» был Жозе Моуринью.

До этого Тедеско работал в «Эрцгебирге», «Шальке», «Спартаке», «Лейпциге», а с 2023 по 2025 год он возглавлял национальную команду Бельгии.

На данный момент «Фенербахче» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

