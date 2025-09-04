Аморим «в ярости», поскольку «Манчестер Юнайтед» не купил футболиста «Атлетико» — TEAMtalk

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим «в ярости» из-за того, что «красные дьяволы» не смогли подписать контракт с полузащитником мадридского «Атлетико» Конором Галлахером во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, португальский специалист видел в Галлахере замену для полузащитника Кобби Майну, изъявившего желание провести нынешний сезон в аренде в другом клубе, где он будет получать регулярную игровую практику, что может позволить выступить ему в составе сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Подчёркивается, Аморим «разочарован» тем, что «Манчестер Юнайтед» не удовлетворил просьбу Майну об аренде

В минувшем сезоне Галлахер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

