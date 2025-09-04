Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим «в ярости», поскольку «Манчестер Юнайтед» не купил футболиста «Атлетико» — TEAMtalk

Аморим «в ярости», поскольку «Манчестер Юнайтед» не купил футболиста «Атлетико» — TEAMtalk
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим «в ярости» из-за того, что «красные дьяволы» не смогли подписать контракт с полузащитником мадридского «Атлетико» Конором Галлахером во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, португальский специалист видел в Галлахере замену для полузащитника Кобби Майну, изъявившего желание провести нынешний сезон в аренде в другом клубе, где он будет получать регулярную игровую практику, что может позволить выступить ему в составе сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Подчёркивается, Аморим «разочарован» тем, что «Манчестер Юнайтед» не удовлетворил просьбу Майну об аренде

В минувшем сезоне Галлахер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Майну не сообщал «МЮ» об уходе, игрок и клуб обсудят перспективы сотрудничества — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android