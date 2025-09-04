Россия — Иордания: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными России и Иордании. Команды встречаются на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Ильгиз Танташев из Узбекистана. После первого тайма счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.

Как сборная России играет при Карпине: