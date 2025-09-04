«Я чудом не перешёл в ЦСКА». Экс-спартаковец Павлюченко — о несостоявшемся трансфере

Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, как он мог стать игроком ЦСКА.

– Я чудом не перешёл в ЦСКА, даже деньги уже получил. Когда зарплата у меня была $ 500 в «Роторе» — и тут мне дали $ 10 000. Играли в Москве и поехали с Ромой Романовым на встречу с представителем Гинера. И нам предложили перейти в ЦСКА, а мы молодые, тупые: «Да, хотим!». А у нас ведь контракты. Дали нам каждому по 10 тысяч. Я сразу жене позвонил, рассказал про деньги. Подумал: «Тачку сейчас куплю». Такой идиот был.

И тут звонок от Горюнова, президента «Ротора»: «А ну давайте сейчас на базу». Спросил, где деньги. Я говорю: «Дома». Он говорит: «Берёшь эти деньги, завтра вылетаем в Москву и отдаёте деньги обратно». Хорошо, что я их ночью не потратил. И мы на следующий день полетели с Рохусом Шохом, вернули деньги, они свои дела бандюганские решили — и буквально через полгода я оказался в «Спартаке».

– Ты бы мог выиграть Кубок УЕФА.

– Кто его знает. А если бы перешёл и не заиграл в ЦСКА, то пошёл бы в аренду во Вторую лигу и закончил где-нибудь на птицефабрике, — сказал Павлюченко в шоу «О, Родной футбол».