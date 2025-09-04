Мбаппе: невозможно проводить 60 матчей за сезон на своём лучшем уровне

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался на тему загруженного футбольного календаря.

«Я не знаю, готовы ли футболисты играть 60 матчей за сезон. Не помню, чтобы когда-либо видел игрока, проведшего 60 встреч на своём лучшем уровне. На мой взгляд, это невозможно.

В минувшем сезоне был полный беспорядок. Говорили, что это вирус. Не слишком ли много мы играем? Моё мышление изменилось. Нам просто нужно чуть-чуть больше отдыхать.

Это неконструктивная дискуссия. Дело не в количестве матчей, а скорее в восстановлении. Я видел команды, которые возвращались к тренировкам, когда мы ещё были на клубном чемпионате мира», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

