Тренер сборной Аргентины Скалони высказался о несостоявшемся переходе Мартинеса в «МЮ»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони во время пресс-конференции прокомментировал несостоявшийся переход голкипера Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» в «Манчестер Юнайтед».

«С Эмилиано всё в порядке. Трансфер не состоялся, но недавно он отпраздновал день рождения и был счастлив. Разумеется, он с нетерпением ждал перехода в «Манчестер Юнайтед», однако Эмилиано жизнерадостный парень, который всегда думает о сборной и о своём клубе, именно об этом ему и следует думать», — приводит слова Скалони Goal.com.

В минувшем сезоне Мартинес принял участие в 53 матчах во всех турнирах, 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.