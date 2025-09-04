Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Аргентины Скалони высказался о несостоявшемся переходе Мартинеса в «МЮ»

Тренер сборной Аргентины Скалони высказался о несостоявшемся переходе Мартинеса в «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони во время пресс-конференции прокомментировал несостоявшийся переход голкипера Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» в «Манчестер Юнайтед».

«С Эмилиано всё в порядке. Трансфер не состоялся, но недавно он отпраздновал день рождения и был счастлив. Разумеется, он с нетерпением ждал перехода в «Манчестер Юнайтед», однако Эмилиано жизнерадостный парень, который всегда думает о сборной и о своём клубе, именно об этом ему и следует думать», — приводит слова Скалони Goal.com.

В минувшем сезоне Мартинес принял участие в 53 матчах во всех турнирах, 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Фото
Тренер сборной Аргентины не сдержал слёз на пресс-конференции, говоря о Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android