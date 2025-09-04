«Спартак» предлагал $ 2 млн за центрального защитника из Бразилии — RTI Esporte

«Спартак» предлагал $ 2 млн (€ 1,7 млн) за покупку центрального защитника бразильского клуба «Жувентуде» Абнера. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, «Жувентуде» отказался продавать 21-летнего футболиста красно-белым за указанную сумму, поскольку считает, что он стоит дороже. Подчёркивается, что интерес к Абнеру также проявляют команды из Испании, Франции, Италии и Португалии.

Защитник выступает в составе взрослой команды «Жувентуде» с зимы 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

