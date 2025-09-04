Дубль Актюркоглу помог сборной Турции обыграть команду Грузии в отборе на ЧМ-2026

Завершён матч 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Турции. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала турецкая команда. Встреча состоялась на стадионе «Борис Пайчадзе» (Тбилиси, Грузия). В качестве главного арбитра матча выступил Давиде Масса (Италия).

Мерт Мюльдюр открыл счёт на третьей минуте и вывел гостей вперёд, на 41-й минуте Керем Актюркоглу удвоил преимущество команды, а на 52-й минуте оформил дубль. Зурико Давиташвили на 63-й минуте отыграл один мяч. У турецкой команды на 71-й минуте красную карточку получил Барыш Алпер Йылмаз. Хвича Кварацхелия на 90+8-й минуте сократил отставание в счёте.

В следующем туре Грузия 7 сентября на своём поле примет Болгарию, Турция в тот же день дома сыграет с Испанией.