Главная Футбол Новости

Грузия — Турция, результат матча 4 сентября 2025, счет 2:3, 1-й тур квалификации на ЧМ-2026

Дубль Актюркоглу помог сборной Турции обыграть команду Грузии в отборе на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Турции. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала турецкая команда. Встреча состоялась на стадионе «Борис Пайчадзе» (Тбилиси, Грузия). В качестве главного арбитра матча выступил Давиде Масса (Италия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 3
Турция
0:1 Мюльдюр – 3'     0:2 Актюркоглу – 41'     0:3 Актюркоглу – 52'     1:3 Давиташвили – 63'     2:3 Кварацхелия – 90+8'    
Удаления: нет / Йылмаз – 71'

Мерт Мюльдюр открыл счёт на третьей минуте и вывел гостей вперёд, на 41-й минуте Керем Актюркоглу удвоил преимущество команды, а на 52-й минуте оформил дубль. Зурико Давиташвили на 63-й минуте отыграл один мяч. У турецкой команды на 71-й минуте красную карточку получил Барыш Алпер Йылмаз. Хвича Кварацхелия на 90+8-й минуте сократил отставание в счёте.

В следующем туре Грузия 7 сентября на своём поле примет Болгарию, Турция в тот же день дома сыграет с Испанией.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Турнирные таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Сборная Уэльса переиграла команду Казахстана в матче отбора на чемпионат мира — 2026
