Россия — Иордания. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главный тренер сборной Уэльса раскритиковал поле после выездной игры с Казахстаном

Главный тренер сборной Уэльса раскритиковал поле после выездной игры с Казахстаном
Главный тренер сборной Уэльса Крэйг Беллами после выездного матча квалификации чемпионата мира с Казахстаном, в котором его команда победила со счётом 1:0, раскритиковал состояние газона на стадионе «Астана-Арена».

— Ваш план был сделать акцент на активность именно в первом тайме? Потому что второй тайм в вашем исполнении был менее активным.
— Нет, просто мы сейчас на таком этапе сезона — много игроков, для которых сезон только начался. Трудно поддерживать такую же интенсивность на протяжении всей игры. А у ваших игроков самый разгар сезона — думаю, было заметно, кто играет постоянно, а кто только начал сезон. Это сделало игру очень трудной. Если бы наши футболисты играли хотя бы месяц, вы бы увидели совсем другую сборную Уэльса. Ещё одна проблема — поле. Оно очень отличается от того, на котором мы привыкли играть. Это было чем-то новым для нас — мы никогда не играли на таком поле. В целом это был трудный матч — как и для любой другой команды, которая приезжает сюда, – приводит слова Беллами Sports.kz.

