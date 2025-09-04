Скидки
Футбол

«Ливерпуль» может побороться с «Тоттенхэмом» за защитника из клуба АПЛ — TEAMtalk

«Ливерпуль» может побороться с «Тоттенхэмом» за защитника из клуба АПЛ — TEAMtalk
«Ливерпуль» рассматривает вариант с покупкой центрального защитника «Брайтона» Яна Паула ван Хекке следующим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы могут подписать 25-летнего футболиста вместо центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, чей переход сорвался минувшим летом. Подчёркивается, что, помимо «Ливерпуля», интерес к ван Хекке проявляют «Тоттенхэм» и «Ньюкасл Юнайтед».

В минувшем сезоне ван Хекке принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

