Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Нападающий Александр Митрович перешёл в «Аль-Райян»

Нападающий Александр Митрович, ранее выступавший за «Аль-Хиляль», в качестве свободного агента перешёл в «Аль-Райян». Об этом сообщает официальный аккаунт новой команды сербского футболиста.

Игрок подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года.

Митровичу 30 лет, он выступал за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года. За этот период футболист забил 68 голов и отдал 15 голевых передач в 79 матчах. Ранее серб также играл за «Андерлехт», «Ньюкасл Юнайтед», «Фулхэм» и другие команды. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.

