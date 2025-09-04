Мбаппе высказался о своей роли капитана сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметил, что он стал лучше справляться с ролью капитана «трёхцветных».

«У меня стало больше опыта. Прошло три года. Я спрогрессировал в роли капитана. Некоторые вещи начал понимать лучше. Я стараюсь быть лидером. В команде появились новые футболисты. Нужно сделать так, чтобы каждый товарищ по команде чувствовал себя на своём месте», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе стал капитаном сборной Франции после того, как в начале 2023 года вратарь Уго Льорис объявил о завершении международной карьеры. В составе «трёхцветных» нападающий принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 50 голами и 37 результативными передачами.

