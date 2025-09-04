Обляков раскрыл, что сказал Карпин игрокам сборной России после матча с Иорданией

Полузащитник сборной России Иван Обляков раскрыл, что главный тренер команды Валерий Карпин сказал игрокам после товарищеского матча с Иорданией (0:0).

«Старались играть в свой футбол. Да, не получалось, и мы расстроены, что не получилось победить. Иордания вышла на чемпионат мира, у них неплохая команда. Сегодня мы в этом убедились.

Валерий Георгиевич сказал, что нужно готовиться дальше. Медленно играли, особенно в первом тайме. Во втором получалось уже больше: владели инициативой и создавали моменты», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

