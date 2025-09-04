Скидки
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
03:30 Мск
Обляков раскрыл, что сказал Карпин игрокам сборной России после матча с Иорданией

Полузащитник сборной России Иван Обляков раскрыл, что главный тренер команды Валерий Карпин сказал игрокам после товарищеского матча с Иорданией (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Старались играть в свой футбол. Да, не получалось, и мы расстроены, что не получилось победить. Иордания вышла на чемпионат мира, у них неплохая команда. Сегодня мы в этом убедились.

Валерий Георгиевич сказал, что нужно готовиться дальше. Медленно играли, особенно в первом тайме. Во втором получалось уже больше: владели инициативой и создавали моменты», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Как сборная России играет при Карпине:

