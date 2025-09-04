Симеоне покинул встречу с делегацией УЕФА из-за обсуждения двойного касания при пенальти

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ушёл со встречи с представителями судейской комиссии УЕФА. Работники футбольной ассоциации во главе с экс-арбитром Карлосом Веласко Карбальо должны были объяснить изменения в правилах на сезон-2025/2026. Конфликт между делегатами и наставником «матрасников» возник при обсуждении правила двойного касания в момент пенальти, о чём сообщает AS.

По информации испанского издания, бывший судья показывал разные видеофрагменты для большей наглядности в изменённых правилах. Когда речь зашла об изменении правила неумышленного двойного касания при пенальти, аргентинский наставник возмутился, почему делегация УЕФА не показала момент 11-метрового удара Хулиана Альвареса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Веласко Карбальо сказал, что считает ту ситуации очевидной и не нуждающейся в объяснении. После этого Симеоне назвал решение бывшего судьи «позором» и покинул встречу.

Напомним, гол Альвареса в послематчевой серии пенальти не был засчитан арбитром Шимоном Марциняком из-за двойного касания. С нового сезона, если мяч попал в ворота после непредумышленного двойного касания, пенальти надо будет перебить ещё раз.