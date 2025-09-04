Скидки
Главная Футбол Новости

Валентин Пальцев перешёл в Краснодар из Динамо Махачкала: срок контракта, игровой номер

«Краснодар» объявил о переходе Валентина Пальцева из «Динамо» Мх
Комментарии

«Краснодар» в телеграм-канале объявил о переходе защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо».

«Быки» и махачкалинское «Динамо» оформили аренду Валентина Пальцева с дальнейшим обязательным выкупом игрока. До 23 января 2026 года будет действовать арендное соглашение, после чего сделка преобразуется в полноценный трансфер. Контракт защитника с «Краснодаром» завершится в конце июня 2030 года», — сказано в сообщении «Краснодара».

Пальцев будет выступать в составе «быков» под 17-м номером.

В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги защитник сборной России провёл семь матчей. В Фонбет Кубке России у игрока три игры и один забитый мяч.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
