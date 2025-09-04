Сборная России не смогла обыграть Иорданию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными России и Иордании. Команды встречались на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч закончился со счётом 0:0.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию.

Помимо встречи с Иорданией, в 2025 году российская национальная команда провела ещё четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.

