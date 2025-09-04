Скидки
«Моя команда — мои правила». Ибрагимович опубликовал изображение своих «двойников»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Швеции, «Милана», «Пари Сен-Жермен» и других команд Златан Ибрагимович опубликовал в соцсетях изображение футбольной команды, каждый член которой является его копией. Данная картинка — часть промокампании футбольного симулятора EA SPORTS FC.

Фото: EA SPORTS FC

«Моя команда — мои правила», — сопроводил надписью данное изображение швед.

На протяжении своей карьеры Ибрагимович в составе «Аякса» дважды стал чемпионом Нидерландов, взял Кубок и Суперкубок страны. С «Интером» швед три раза стал чемпионом Италии и взял два Суперкубка страны, с Барселоной Златан выиграл чемпионат Испании, два Суперкубка страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В «Милане» швед дважды выиграл чемпионат Италии и национальный Суперкубок. В «ПСЖ» Ибрагимович завоевал четыре чемпионства, два Кубка Франции, три Кубка лиги и три Суперкубка страны, в «Манчестер Юнайтед» швед пополнил свою коллекцию трофеев Кубком лиги, Суперкубком Англии и победой в Лиге Европы.

