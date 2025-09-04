«Хотели совсем другой результат». Сборная России — о ничьей в матче с Иорданией

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале отреагировала на ничью в товарищеском матче российской национальной команды со сборной Иордании (0:0).

«Ничья с участником ЧМ-2026. Много борьбы и моментов, но мы хотели совсем другой результат в домашней игре с Иорданией», — сказано в сообщении.

Сборная Иордании находится на 64-й строчке в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, поскольку успешно прошла квалификацию.

Помимо игры с Иорданией, в 2025 году российская национальная команда провела ещё четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

В своём следующем матче сборная России сыграет с командой Катара 7 сентября.