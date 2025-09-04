Матч между сборными России и Иордании посетили 24 915 болельщиков

Товарищеский матч между сборными России и Иордании (0:0) на стадионе «Лукойл Арена» в Москве посетили 24 915 болельщиков.

Помимо игры с Иорданией, в 2025 году российская национальная команда провела ещё четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.

