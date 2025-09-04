Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Эспаньола»: в Ла Лиге что-то делается не так

Спортивный директор «Эспаньола»: в Ла Лиге что-то делается не так
Спортивный директор «Эспаньола» Фран Гарагарза высказался касательно летнего трансферного окна и заметил разницу в расходах между английской Премьер-лигой и остальными чемпионатами из топ-5 европейских лиг.

«Премьер-лига потратила больше, чем остальные четыре лиги. Что-то делается не так: управление, финансовая устойчивость, перерасход средств… это очень долгий вопрос, и я не лучший специалист, чтобы ответить на него. Но это наводит меня на мысль, что в Ла Лиге что-то делается не так», – приводит слова Гарагарзы издание AS.

Напомним, этим летом клубы АПЛ потратили € 3,6 млрд. Клубы Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1 суммарно израсходовали меньше, почти € 3,4 млрд. При этом ряд клубов испанского чемпионата имеют проблемы с регистрацией футболистов на сезон.

